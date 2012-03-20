Брайтон - Дерби Каунти

|19 тур
|29 ноября, вторник
|22:45
|Дерби Каунти
|0:1
|Брайтон
|19 тур
|29 ноября, вторник
|22:45
|Дерби Каунти
|0:1
|Брайтон
|3-й раунд,
|4 ноября, вторник
|00:00
|Брайтон
|1:4
|Дерби Каунти
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рединг
|46
|27
|8
|11
|68:41
|+27
|89
|2.
|Саутгемптон
|46
|26
|10
|10
|85:46
|+39
|88
|3.
|Вест Хэм
|46
|24
|14
|8
|81:47
|+34
|86
|4.
|Бирмингем
|46
|20
|16
|10
|78:51
|+27
|76
|5.
|Блэкпул
|46
|20
|15
|11
|79:59
|+20
|75
|6.
|Кардифф
|46
|19
|18
|9
|66:53
|+13
|75
|7.
|Мидлсбро
|46
|18
|16
|12
|52:51
|+1
|70
|8.
|Халл Сити
|46
|19
|11
|16
|47:44
|+3
|68
|9.
|Лестер
|46
|18
|12
|16
|66:55
|+11
|66
|10.
|Брайтон
|46
|17
|15
|14
|52:52
|0
|66
|11.
|Уотфорд
|46
|16
|16
|14
|56:64
|-8
|64
|12.
|Дерби Каунти
|46
|18
|10
|18
|50:58
|-8
|64
|13.
|Бернли
|46
|17
|11
|18
|61:58
|+3
|62
|14.
|Лидс
|46
|17
|10
|19
|65:68
|-3
|61
|15.
|Ипсвич
|46
|17
|10
|19
|69:77
|-8
|61
|16.
|Миллуолл
|46
|15
|12
|19
|55:57
|-2
|57
|17.
|Кристал Пэлас
|46
|13
|17
|16
|46:51
|-5
|56
|18.
|Питерборо
|46
|13
|11
|22
|67:77
|-10
|50
|19.
|Ноттингем Форест
|46
|14
|8
|24
|48:63
|-15
|50
|20.
|Бристоль Сити
|46
|12
|13
|21
|44:68
|-24
|49
|21.
|Барнсли
|46
|13
|9
|24
|49:74
|-25
|48
|22.
|Портсмут *
|46
|13
|12
|21
|51:58
|-7
|41
|23.
|Ковентри
|46
|9
|13
|24
|43:66
|-23
|40
|24.
|Донкастер Роверс
|46
|8
|11
|27
|43:83
|-40
|35
|* - Портсмут: снято 10
(подробнее)