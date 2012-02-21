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Блэкпул - Вест Хэм

21.02.2012, Вторник, 23:59 мск Блэкпул, стадион Блумфилд Роад Англия. Чемпионшип, 32 тур Блэкпул - Вест Хэм
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
11 тур
15 октября, суббота 18:00 Вест Хэм 4:0 Блэкпул
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
25 тур
2 февраля, среда 23:00 Блэкпул 1:3 Вест Хэм
13 тур
13 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 0:0 Блэкпул
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рединг 46 27 8 11 68:41 +27 89
2. Саутгемптон 46 26 10 10 85:46 +39 88
3. Вест Хэм 46 24 14 8 81:47 +34 86
4. Бирмингем 46 20 16 10 78:51 +27 76
5. Блэкпул 46 20 15 11 79:59 +20 75
6. Кардифф 46 19 18 9 66:53 +13 75
7. Мидлсбро 46 18 16 12 52:51 +1 70
8. Халл Сити 46 19 11 16 47:44 +3 68
9. Лестер 46 18 12 16 66:55 +11 66
10. Брайтон 46 17 15 14 52:52 0 66
11. Уотфорд 46 16 16 14 56:64 -8 64
12. Дерби Каунти 46 18 10 18 50:58 -8 64
13. Бернли 46 17 11 18 61:58 +3 62
14. Лидс 46 17 10 19 65:68 -3 61
15. Ипсвич 46 17 10 19 69:77 -8 61
16. Миллуолл 46 15 12 19 55:57 -2 57
17. Кристал Пэлас 46 13 17 16 46:51 -5 56
18. Питерборо 46 13 11 22 67:77 -10 50
19. Ноттингем Форест 46 14 8 24 48:63 -15 50
20. Бристоль Сити 46 12 13 21 44:68 -24 49
21. Барнсли 46 13 9 24 49:74 -25 48
22. Портсмут * 46 13 12 21 51:58 -7 41
23. Ковентри 46 9 13 24 43:66 -23 40
24. Донкастер Роверс 46 8 11 27 43:83 -40 35
* - Портсмут: снято 10
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