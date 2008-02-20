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Судьи
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен (Дания)
Помощники:
Билл Рене Хансен, Хенрик Сендербю (оба - Дания)

Арсенал - Милан

20.02.2008, Среда, 22:45 мск Трансляция: "Спорт" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Арсенал - Милан
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Севилья 6 5 0 1 14:7 +7 15
2. Арсенал 6 4 1 1 14:4 +10 13
3. Славия П 6 1 2 3 5:16 -11 5
4. ФКСБ 6 0 1 5 4:10 -6 1
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