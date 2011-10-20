Введите ваш ник на сайте

Ганновер-96 - Копенгаген

20.10.2011, Четверг, 23:05 мск Ганновер, стадион Эйч-Ди-Ай-Арена Лига Европы, 3 тур Ганновер-96 - Копенгаген
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 6 4 2 0 9:1 +8 14
2. Ганновер-96 6 3 2 1 9:7 +2 11
3. Копенгаген 6 1 2 3 5:9 -4 5
4. Ворскла 6 0 2 4 4:10 -6 2
...
  • Читайте нас: 