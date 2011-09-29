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Судьи
Главный судья:
Марцин Борски (Польша)

Металлист - АЗ Алкмаар

29.09.2011, Четверг, 21:00 мск Харьков, стадион ОСК Металлист Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:45 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 06:00 (пятница, 30 сентября) Лига Европы, 2 тур Металлист - АЗ Алкмаар
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Металлист 6 4 2 0 15:6 +9 14
2. Алкмаар 6 1 5 0 10:7 +3 8
3. Аустрия В 6 2 2 2 10:11 -1 8
4. Мальме 6 0 1 5 4:15 -11 1
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