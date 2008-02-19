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Ливерпуль - Интер

19.02.2008, Вторник, 22:45 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Ливерпуль - Интер
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 6 3 2 1 8:7 +1 11
2. Ливерпуль 6 3 1 2 18:5 +13 10
3. Марсель 6 2 1 3 6:9 -3 7
4. Бешикташ 6 2 0 4 4:15 -11 6
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