Введите ваш ник на сайте

Тоттенхэм - Шэмрок Роверс

29.09.2011, Четверг, 23:05 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Лига Европы, 2 тур Тоттенхэм - Шэмрок Роверс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПАОК 6 3 3 0 10:6 +4 12
2. Рубин 6 3 2 1 11:5 +6 11
3. Тоттенхэм 6 3 1 2 9:4 +5 10
4. Шэмрок Роверс 6 0 0 6 4:19 -15 0
...
  • Читайте нас: 