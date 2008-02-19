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Судьи
Главный судья:
Лоран Дюамель
Помощники:
Стефан Дюамель, Кристоф Капелли

Шальке-04 - Порту

19.02.2008, Вторник, 22:45 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Шальке-04 - Порту
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 6 3 3 0 9:2 +7 12
2. Шальке-04 6 2 2 2 5:4 +1 8
3. Русенборг 6 2 1 3 6:10 -4 7
4. Валенсия 6 1 2 3 2:6 -4 5
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