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Судьи
Главный судья:
Франк Де Блекере (Оденарде)

Шахтер - Зенит

19.10.2011, Среда, 22:45 мск Донецк, стадион Донбасс-Арена Трансляция: "НТВ" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 18:45 (четверг, 20 октября) Лига Чемпионов, 3 тур Шахтер - Зенит
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. АПОЭЛ 6 2 3 1 6:6 0 9
2. Зенит 6 2 3 1 7:5 +2 9
3. Порту 6 2 2 2 7:7 0 8
4. Шахтер Дн 6 1 2 3 6:8 -2 5
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