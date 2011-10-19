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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
Помощники:
Примож Архан, Марко Станчин
Дополнительные помощники:
Драгослав Перич, Роберто Понис
Резервный судья:
Матей Юг

Марсель - Арсенал

19.10.2011, Среда, 22:45 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, 3 тур Марсель - Арсенал
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 6 3 2 1 7:6 +1 11
2. Марсель 6 3 1 2 7:4 +3 10
3. Олимпиакос 6 3 0 3 8:6 +2 9
4. Боруссия Д 6 1 1 4 6:12 -6 4
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