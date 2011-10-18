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Судьи
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса (Лейрия)

Наполи - Бавария

18.10.2011, Вторник, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 10:00 (среда, 19 октября) Лига Чемпионов, 3 тур Наполи - Бавария
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 4 1 1 11:6 +5 13
2. Наполи 6 3 2 1 10:6 +4 11
3. Манчестер Сити 6 3 1 2 9:6 +3 10
4. Вильярреал 6 0 0 6 2:14 -12 0
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