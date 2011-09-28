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Судьи
Главный судья:
Ховард Уэбб (Ротерем)
Помощники:
Дэррен Кэнн, Джейк Коллин (оба Англия)

Зенит - Порту

28.09.2011, Среда, 20:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая) "НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 14:15 (суббота, 1 октября) Лига Чемпионов, 2 тур Зенит - Порту
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. АПОЭЛ 6 2 3 1 6:6 0 9
2. Зенит 6 2 3 1 7:5 +2 9
3. Порту 6 2 2 2 7:7 0 8
4. Шахтер Дн 6 1 2 3 6:8 -2 5
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