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Расписание матчей
Металлург - Буковина
Металлург - Буковина: обзор матча 05 октября 2011
Металлург
05.10.2011, среда, 20:00
Украина. Первая лига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Буковина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Металлург - Буковина
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
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Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Буковина
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кудровка
4 : 1
17.10.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 0
19.09.2026
Буковина
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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