Николаев - Гелиос

|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Говерла
|34
|27
|3
|4
|67:16
|+51
|84
|2.
|Металлург З
|34
|24
|4
|6
|77:32
|+45
|76
|3.
|34
|23
|7
|4
|60:23
|+37
|76
|4.
|Арсенал БЦ
|34
|18
|8
|8
|51:39
|+12
|62
|5.
|Крымтеплица
|34
|17
|9
|8
|50:38
|+12
|60
|6.
|Буковина
|34
|15
|12
|7
|38:29
|+9
|57
|7.
|34
|15
|5
|14
|42:39
|+3
|50
|8.
|Сталь А
|34
|14
|8
|12
|51:50
|+1
|50
|9.
|Гелиос
|34
|13
|9
|12
|54:46
|+8
|48
|10.
|Нафтовик-Укрнафта
|34
|12
|8
|14
|49:43
|+6
|44
|11.
|Звезда К
|34
|13
|5
|16
|53:49
|+4
|44
|12.
|Олимпик Дн
|34
|11
|7
|16
|38:44
|-6
|40
|13.
|Нива В
|34
|7
|11
|16
|21:39
|-18
|32
|14.
|Титан
|34
|9
|5
|20
|33:59
|-26
|32
|15.
|34
|7
|10
|17
|37:51
|-14
|31
|16.
|Николаев
|34
|9
|4
|21
|33:51
|-18
|31
|17.
|34
|6
|3
|25
|24:79
|-55
|21
|18.
|Энергетик
|34
|5
|4
|25
|27:78
|-51
|19