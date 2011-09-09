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Расписание матчей
Говерла - Сталь
Говерла - Сталь: обзор матча 09 сентября 2011
Говерла
09.09.2011, пятница, 18:00
Украина. Первая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Сталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Говерла - Сталь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Сталь
Украина. Первая лига, 30 тур
Сталь
0 : 3
03.06.2015
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 29 тур
Полтава (2007)
3 : 0
30.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
3 : 0
23.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 27 тур
Сталь
0 : 3
16.05.2015
Николаев
Украина. Первая лига, 26 тур
Нива
3 : 0
10.05.2015
Сталь
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Говерла
Сталь
Тренер «Шахтера» Фонсека раскритиковал газон после матча УПЛ
2017.07.29 21:05
Источник: «Ростов» достиг договоренности с Кучуком, белорус возглавит команду на следующей неделе
2017.06.03 16:33
45
Бабич: «У нас грубая команда, а выигрываем случайно»
2016.10.03 07:44
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Тренер «Шахтера» Фонсека раскритиковал газон после матча УПЛ
2017.07.29 21:05
Источник: «Ростов» достиг договоренности с Кучуком, белорус возглавит команду на следующей неделе
2017.06.03 16:33
45
Бабич: «У нас грубая команда, а выигрываем случайно»
2016.10.03 07:44
УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо»
2016.05.01 21:25
5
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
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