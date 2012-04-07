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Сент-Джонстон - Инвернесс

07.04.2012, Суббота, 18:00 мск Перт, стадион Макдиармид Парк Шотландия. Премьер-Лига, 33 тур Сент-Джонстон - Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
28 марта, среда 22:45 Инвернесс 0:1 Сент-Джонстон
11 тур
15 октября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
25 апреля, понедельник 22:00 Сент-Джонстон 0:3 Инвернесс
27 тур
19 февраля, суббота 18:00 Инвернесс 2:0 Сент-Джонстон
21 тур
1 января, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:0 Инвернесс
8 тур
16 октября, суббота 18:00 Инвернесс 1:1 Сент-Джонстон
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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