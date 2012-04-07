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Рейнджерс - Сент-Миррен

07.04.2012, Суббота, 18:00 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-Лига, 33 тур Рейнджерс - Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
20 тур
24 декабря, суббота 16:45 Сент-Миррен 2:1 Рейнджерс
11 тур
15 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:1 Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
18 тур
16 апреля, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Сент-Миррен
29 тур
6 марта, воскресенье 15:45 Сент-Миррен 0:1 Рейнджерс
11 тур
7 ноября, воскресенье 15:00 Сент-Миррен 1:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
28 тур
6 марта, суббота 18:00 Рейнджерс 3:1 Сент-Миррен
22 тур
27 января, среда 22:45 Сент-Миррен 0:2 Рейнджерс
11 тур
7 ноября, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Сент-Миррен
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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