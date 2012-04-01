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Селтик - Сент-Джонстон

01.04.2012, Воскресенье, 15:45 мск Глазго, стадион Селтик Парк Шотландия. Премьер-Лига, 32 тур Селтик - Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
19 тур
18 декабря, воскресенье 19:00 Сент-Джонстон 0:2 Селтик
5 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Селтик 0:1 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
12 апреля, вторник 18:00 Сент-Джонстон 0:1 Селтик
19 тур
26 декабря, воскресенье 18:00 Селтик 2:0 Сент-Джонстон
10 тур
30 октября, суббота 15:00 Сент-Джонстон 0:3 Селтик
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
29 тур
20 марта, суббота 18:00 Селтик 3:0 Сент-Джонстон
21 тур
24 января, воскресенье 18:30 Сент-Джонстон 1:4 Селтик
2 тур
22 августа, суббота 17:00 Селтик 5:2 Сент-Джонстон
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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