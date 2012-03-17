Данди Юнайтед - Рейнджерс

|14 тур
|5 ноября, суббота
|19:00
|Рейнджерс
|3:1
|Данди Юнайтед
|7 тур
|10 сентября, суббота
|15:30
|Данди Юнайтед
|0:1
|Рейнджерс
|14 тур
|5 ноября, суббота
|19:00
|Рейнджерс
|3:1
|Данди Юнайтед
|7 тур
|10 сентября, суббота
|15:30
|Данди Юнайтед
|0:1
|Рейнджерс
|37 тур
|10 мая, вторник
|22:45
|Рейнджерс
|2:0
|Данди Юнайтед
|15 тур
|19 апреля, вторник
|22:45
|Данди Юнайтед
|0:4
|Рейнджерс
|31 тур
|2 апреля, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|2:3
|Данди Юнайтед
|5 тур
|18 сентября, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|4:0
|Данди Юнайтед
|36 тур
|1 мая, суббота
|18:00
|Данди Юнайтед
|1:2
|Рейнджерс
|33 тур
|14 апреля, среда
|22:45
|Данди Юнайтед
|0:0
|Рейнджерс
|18 тур
|30 декабря, среда
|22:45
|Рейнджерс
|7:1
|Данди Юнайтед
|10 тур
|15 декабря, вторник
|22:45
|Данди Юнайтед
|0:3
|Рейнджерс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|30
|3
|5
|84:21
|+63
|93
|2.
|Рейнджерс *
|38
|26
|5
|7
|77:28
|+49
|73
|3.
|Мазервелл
|38
|18
|8
|12
|49:44
|+5
|62
|4.
|Данди Юнайтед
|38
|16
|11
|11
|62:50
|+12
|59
|5.
|Хартс
|38
|15
|7
|16
|44:43
|+1
|52
|6.
|Сент-Джонстон
|38
|14
|8
|16
|43:50
|-7
|50
|* - Рейнджерс: снято 10
(подробнее)