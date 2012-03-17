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Данди Юнайтед - Рейнджерс

17.03.2012, Суббота, 16:45 мск Данди, стадион Тэннадайс Парк Шотландия. Премьер-Лига, 30 тур Данди Юнайтед - Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
14 тур
5 ноября, суббота 19:00 Рейнджерс 3:1 Данди Юнайтед
7 тур
10 сентября, суббота 15:30 Данди Юнайтед 0:1 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
10 мая, вторник 22:45 Рейнджерс 2:0 Данди Юнайтед
15 тур
19 апреля, вторник 22:45 Данди Юнайтед 0:4 Рейнджерс
31 тур
2 апреля, суббота 18:00 Рейнджерс 2:3 Данди Юнайтед
5 тур
18 сентября, суббота 18:00 Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
36 тур
1 мая, суббота 18:00 Данди Юнайтед 1:2 Рейнджерс
33 тур
14 апреля, среда 22:45 Данди Юнайтед 0:0 Рейнджерс
18 тур
30 декабря, среда 22:45 Рейнджерс 7:1 Данди Юнайтед
10 тур
15 декабря, вторник 22:45 Данди Юнайтед 0:3 Рейнджерс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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