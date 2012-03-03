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Рейнджерс - Хартс

03.03.2012, Суббота, 19:00 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-Лига, 29 тур Рейнджерс - Хартс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
12 тур
23 октября, воскресенье 15:30 Хартс 0:2 Рейнджерс
1 тур
23 июля, суббота 15:30 Рейнджерс 1:1 Хартс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
36 тур
7 мая, суббота 15:15 Рейнджерс 4:0 Хартс
16 тур
2 февраля, среда 22:45 Рейнджерс 1:0 Хартс
23 тур
22 января, суббота 15:45 Хартс 1:0 Рейнджерс
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Хартс 1:2 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
34 тур
18 апреля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 2:0 Хартс
31 тур
27 марта, суббота 15:30 Хартс 1:4 Рейнджерс
21 тур
23 января, суббота 18:00 Рейнджерс 1:1 Хартс
2 тур
23 августа, воскресенье 14:45 Хартс 1:2 Рейнджерс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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