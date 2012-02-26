Инвернесс - Рейнджерс

|19 тур
|17 декабря, суббота
|19:00
|Рейнджерс
|2:1
|Инвернесс
|4 тур
|13 августа, суббота
|15:45
|Инвернесс
|0:2
|Рейнджерс
|19 тур
|17 декабря, суббота
|19:00
|Рейнджерс
|2:1
|Инвернесс
|4 тур
|13 августа, суббота
|15:45
|Инвернесс
|0:2
|Рейнджерс
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Килмарнок
|38
|11
|13
|14
|44:61
|-17
|46
|2.
|Абердин
|38
|10
|13
|15
|37:43
|-6
|43
|3.
|Сент-Миррен
|38
|9
|16
|13
|38:51
|-13
|43
|4.
|Инвернесс
|38
|10
|9
|19
|42:60
|-18
|39
|5.
|Хиберниан
|38
|8
|9
|21
|40:67
|-27
|33
|6.
|38
|5
|10
|23
|40:82
|-42
|25