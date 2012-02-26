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Инвернесс - Рейнджерс

26.02.2012, Воскресенье, 16:45 мск Туллоч, стадион Туллоч Каледониан Шотландия. Премьер-Лига, 28 тур Инвернесс - Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
19 тур
17 декабря, суббота 19:00 Рейнджерс 2:1 Инвернесс
4 тур
13 августа, суббота 15:45 Инвернесс 0:2 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
25 тур
18 января, вторник 18:00 Рейнджерс 1:0 Инвернесс
17 тур
11 декабря, суббота 15:45 Инвернесс 1:1 Рейнджерс
10 тур
30 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:1 Инвернесс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Килмарнок 38 11 13 14 44:61 -17 46
2. Абердин 38 10 13 15 37:43 -6 43
3. Сент-Миррен 38 9 16 13 38:51 -13 43
4. Инвернесс 38 10 9 19 42:60 -18 39
5. Хиберниан 38 8 9 21 40:67 -27 33
6. 38 5 10 23 40:82 -42 25
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