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Рейнджерс - Килмарнок

18.02.2012, Суббота, 19:00 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-Лига, 27 тур Рейнджерс - Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
16 тур
27 ноября, воскресенье 16:45 Килмарнок 1:0 Рейнджерс
3 тур
27 сентября, вторник 00:00 Рейнджерс 2:0 Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), группа A
38 тур
15 мая, воскресенье 15:30 Килмарнок 1:5 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Рейнджерс 2:1 Килмарнок
14 тур
20 ноября, суббота 15:00 Килмарнок 2:3 Рейнджерс
1 тур
14 августа, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Килмарнок
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
29 тур
9 марта, вторник 22:45 Килмарнок 0:2 Рейнджерс
12 тур
21 ноября, суббота 18:00 Рейнджерс 3:0 Килмарнок
5 тур
19 сентября, суббота 15:30 Килмарнок 0:0 Рейнджерс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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