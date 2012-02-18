Рейнджерс - Килмарнок

|16 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:45
|Килмарнок
|1:0
|Рейнджерс
|3 тур
|27 сентября, вторник
|00:00
|Рейнджерс
|2:0
|Килмарнок
|16 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:45
|Килмарнок
|1:0
|Рейнджерс
|3 тур
|27 сентября, вторник
|00:00
|Рейнджерс
|2:0
|Килмарнок
|33 тур
|13 марта, воскресенье
|18:00
|Рейнджерс
|2:1
|Килмарнок
|14 тур
|20 ноября, суббота
|15:00
|Килмарнок
|2:3
|Рейнджерс
|1 тур
|14 августа, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|2:1
|Килмарнок
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|30
|3
|5
|84:21
|+63
|93
|2.
|Рейнджерс *
|38
|26
|5
|7
|77:28
|+49
|73
|3.
|Мазервелл
|38
|18
|8
|12
|49:44
|+5
|62
|4.
|Данди Юнайтед
|38
|16
|11
|11
|62:50
|+12
|59
|5.
|Хартс
|38
|15
|7
|16
|44:43
|+1
|52
|6.
|Сент-Джонстон
|38
|14
|8
|16
|43:50
|-7
|50
|* - Рейнджерс: снято 10
(подробнее)