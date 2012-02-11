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Килмарнок - Хартс

11.02.2012, Суббота, 19:00 мск Килмарнок, стадион Регби Парк Шотландия. Премьер-Лига, 26 тур Килмарнок - Хартс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
13 тур
29 октября, суббота 18:00 Хартс 0:1 Килмарнок
5 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Килмарнок 0:0 Хартс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 18:00 Килмарнок 2:2 Хартс
29 тур
5 марта, суббота 18:00 Хартс 0:2 Килмарнок
19 тур
18 января, вторник 18:00 Килмарнок 1:2 Хартс
10 тур
31 октября, воскресенье 15:45 Хартс 0:3 Килмарнок
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
33 тур
10 апреля, суббота 18:00 Хартс 1:0 Килмарнок
13 тур
28 ноября, суббота 18:00 Килмарнок 1:2 Хартс
4 тур
15 сентября, вторник 22:45 Хартс 1:0 Килмарнок
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Килмарнок 38 11 13 14 44:61 -17 46
2. Абердин 38 10 13 15 37:43 -6 43
3. Сент-Миррен 38 9 16 13 38:51 -13 43
4. Инвернесс 38 10 9 19 42:60 -18 39
5. Хиберниан 38 8 9 21 40:67 -27 33
6. 38 5 10 23 40:82 -42 25
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