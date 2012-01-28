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Рейнджерс - Хиберниан

28.01.2012, Суббота, 19:00 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-Лига, 25 тур Рейнджерс - Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
18 тур
10 декабря, суббота 16:30 Хиберниан 0:2 Рейнджерс
10 тур
1 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
26 января, среда 22:45 Хиберниан 0:2 Рейнджерс
12 тур
10 ноября, среда 22:45 Рейнджерс 0:3 Хиберниан
2 тур
22 августа, воскресенье 15:15 Хиберниан 0:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
35 тур
25 апреля, воскресенье 17:30 Хиберниан 0:1 Рейнджерс
25 тур
14 февраля, воскресенье 16:30 Рейнджерс 3:0 Хиберниан
17 тур
27 декабря, воскресенье 15:00 Хиберниан 1:4 Рейнджерс
9 тур
24 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:1 Хиберниан
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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