Данди Юнайтед - Килмарнок

|19 тур
|17 декабря, суббота
|19:00
|Килмарнок
|1:1
|Данди Юнайтед
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Данди Юнайтед
|1:1
|Килмарнок
|19 тур
|17 декабря, суббота
|19:00
|Килмарнок
|1:1
|Данди Юнайтед
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Данди Юнайтед
|1:1
|Килмарнок
|34 тур
|23 апреля, суббота
|15:15
|Данди Юнайтед
|4:2
|Килмарнок
|23 тур
|22 января, суббота
|18:00
|Килмарнок
|1:1
|Данди Юнайтед
|13 тур
|13 ноября, суббота
|18:00
|Данди Юнайтед
|1:1
|Килмарнок
|7 тур
|2 октября, суббота
|18:00
|Килмарнок
|1:2
|Данди Юнайтед
|23 тур
|30 января, суббота
|18:00
|Килмарнок
|4:4
|Данди Юнайтед
|17 тур
|26 декабря, суббота
|18:00
|Данди Юнайтед
|0:0
|Килмарнок
|11 тур
|7 ноября, суббота
|18:00
|Килмарнок
|0:2
|Данди Юнайтед
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|30
|3
|5
|84:21
|+63
|93
|2.
|Рейнджерс *
|38
|26
|5
|7
|77:28
|+49
|73
|3.
|Мазервелл
|38
|18
|8
|12
|49:44
|+5
|62
|4.
|Данди Юнайтед
|38
|16
|11
|11
|62:50
|+12
|59
|5.
|Хартс
|38
|15
|7
|16
|44:43
|+1
|52
|6.
|Сент-Джонстон
|38
|14
|8
|16
|43:50
|-7
|50
|* - Рейнджерс: снято 10
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