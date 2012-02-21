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Данди Юнайтед - Килмарнок

21.02.2012, Вторник, 23:45 мск Данди, стадион Тэннадайс Парк Шотландия. Премьер-Лига, 25 тур Данди Юнайтед - Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
19 тур
17 декабря, суббота 19:00 Килмарнок 1:1 Данди Юнайтед
1 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Данди Юнайтед 1:1 Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 15:15 Данди Юнайтед 4:2 Килмарнок
23 тур
22 января, суббота 18:00 Килмарнок 1:1 Данди Юнайтед
13 тур
13 ноября, суббота 18:00 Данди Юнайтед 1:1 Килмарнок
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Килмарнок 1:2 Данди Юнайтед
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
23 тур
30 января, суббота 18:00 Килмарнок 4:4 Данди Юнайтед
17 тур
26 декабря, суббота 18:00 Данди Юнайтед 0:0 Килмарнок
11 тур
7 ноября, суббота 18:00 Килмарнок 0:2 Данди Юнайтед
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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