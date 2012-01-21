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Рейнджерс - Абердин

21.01.2012, Суббота, 19:00 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-Лига, 24 тур Рейнджерс - Абердин
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
13 тур
29 октября, суббота 15:00 Абердин 1:2 Рейнджерс
6 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Рейнджерс 2:0 Абердин
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
13 апреля, среда 22:45 Абердин 0:1 Рейнджерс
13 тур
13 ноября, суббота 18:00 Рейнджерс 2:0 Абердин
6 тур
26 сентября, воскресенье 15:45 Абердин 2:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
30 тур
7 апреля, среда 22:45 Рейнджерс 3:1 Абердин
13 тур
28 ноября, суббота 15:45 Абердин 1:0 Рейнджерс
6 тур
26 сентября, суббота 18:00 Рейнджерс 0:0 Абердин
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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