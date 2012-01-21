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Хиберниан - Сент-Джонстон

21.01.2012, Суббота, 19:00 мск Эдинбург, стадион Истер Роад Шотландия. Премьер-Лига, 24 тур Хиберниан - Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
16 тур
26 ноября, суббота 19:00 Сент-Джонстон 3:1 Хиберниан
3 тур
28 сентября, среда 15:00 Хиберниан 3:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 18:00 Хиберниан 1:2 Сент-Джонстон
29 тур
5 марта, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:1 Хиберниан
15 тур
27 ноября, суббота 18:00 Хиберниан 0:0 Сент-Джонстон
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:0 Хиберниан
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
27 тур
27 февраля, суббота 18:00 Хиберниан 1:1 Сент-Джонстон
18 тур
17 февраля, среда 22:45 Сент-Джонстон 5:1 Хиберниан
5 тур
19 сентября, суббота 18:00 Хиберниан 3:0 Сент-Джонстон
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Килмарнок 38 11 13 14 44:61 -17 46
2. Абердин 38 10 13 15 37:43 -6 43
3. Сент-Миррен 38 9 16 13 38:51 -13 43
4. Инвернесс 38 10 9 19 42:60 -18 39
5. Хиберниан 38 8 9 21 40:67 -27 33
6. 38 5 10 23 40:82 -42 25
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