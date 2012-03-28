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Инвернесс - Сент-Джонстон

28.03.2012, Среда, 22:45 мск Туллоч, стадион Туллоч Каледониан Шотландия. Премьер-Лига, 22 тур Инвернесс - Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
11 тур
15 октября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
25 апреля, понедельник 22:00 Сент-Джонстон 0:3 Инвернесс
27 тур
19 февраля, суббота 18:00 Инвернесс 2:0 Сент-Джонстон
21 тур
1 января, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:0 Инвернесс
8 тур
16 октября, суббота 18:00 Инвернесс 1:1 Сент-Джонстон
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Килмарнок 38 11 13 14 44:61 -17 46
2. Абердин 38 10 13 15 37:43 -6 43
3. Сент-Миррен 38 9 16 13 38:51 -13 43
4. Инвернесс 38 10 9 19 42:60 -18 39
5. Хиберниан 38 8 9 21 40:67 -27 33
6. 38 5 10 23 40:82 -42 25
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