Введите ваш ник на сайте

Данди Юнайтед - Абердин

02.01.2012, Понедельник, 19:00 мск Данди, стадион Тэннадайс Парк Шотландия. Премьер-Лига, 22 тур Данди Юнайтед - Абердин
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
11 тур
15 октября, суббота 18:00 Абердин 3:1 Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
7 марта, понедельник 22:45 Данди Юнайтед 3:1 Абердин
21 тур
1 января, суббота 18:00 Абердин 1:1 Данди Юнайтед
4 тур
11 сентября, суббота 18:00 Данди Юнайтед 3:1 Абердин
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
29 тур
20 марта, суббота 18:00 Абердин 2:2 Данди Юнайтед
19 тур
2 января, суббота 18:00 Данди Юнайтед 0:1 Абердин
9 тур
24 октября, суббота 18:00 Абердин 0:2 Данди Юнайтед
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
(подробнее)
...
  • Читайте нас: 