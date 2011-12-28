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Сент-Джонстон - Килмарнок

28.12.2011, Среда, 23:30 мск Перт, стадион Макдиармид Парк Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур Сент-Джонстон - Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
10 тур
1 октября, суббота 18:00 Килмарнок 1:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 18:00 Сент-Джонстон 0:0 Килмарнок
22 тур
15 января, суббота 18:00 Килмарнок 1:1 Сент-Джонстон
11 тур
6 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 0:3 Килмарнок
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
36 тур
1 мая, суббота 18:00 Килмарнок 1:2 Сент-Джонстон
25 тур
13 февраля, суббота 18:00 Килмарнок 3:2 Сент-Джонстон
14 тур
5 декабря, суббота 18:00 Сент-Джонстон 0:1 Килмарнок
9 тур
24 октября, суббота 18:00 Килмарнок 2:1 Сент-Джонстон
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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