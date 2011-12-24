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Сент-Миррен - Рейнджерс

24.12.2011, Суббота, 16:45 мск Пейсли, стадион Сент-Миррен Парк Шотландия. Премьер-Лига, 20 тур Сент-Миррен - Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
11 тур
15 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:1 Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
18 тур
16 апреля, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Сент-Миррен
29 тур
6 марта, воскресенье 15:45 Сент-Миррен 0:1 Рейнджерс
11 тур
7 ноября, воскресенье 15:00 Сент-Миррен 1:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
28 тур
6 марта, суббота 18:00 Рейнджерс 3:1 Сент-Миррен
22 тур
27 января, среда 22:45 Сент-Миррен 0:2 Рейнджерс
11 тур
7 ноября, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Сент-Миррен
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Килмарнок 38 11 13 14 44:61 -17 46
2. Абердин 38 10 13 15 37:43 -6 43
3. Сент-Миррен 38 9 16 13 38:51 -13 43
4. Инвернесс 38 10 9 19 42:60 -18 39
5. Хиберниан 38 8 9 21 40:67 -27 33
6. 38 5 10 23 40:82 -42 25
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