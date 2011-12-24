Введите ваш ник на сайте

Селтик - Килмарнок

24.12.2011, Суббота, 17:30 мск Глазго, стадион Селтик Парк Шотландия. Премьер-Лига, 20 тур Селтик - Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
11 тур
15 октября, суббота 15:30 Килмарнок 3:3 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
36 тур
8 мая, воскресенье 15:45 Килмарнок 0:2 Селтик
25 тур
20 апреля, среда 22:30 Килмарнок 0:4 Селтик
17 тур
21 декабря, вторник 18:00 Селтик 1:1 Килмарнок
5 тур
19 сентября, воскресенье 15:45 Килмарнок 1:2 Селтик
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
31 тур
27 марта, суббота 18:00 Селтик 3:1 Килмарнок
18 тур
2 февраля, вторник 22:30 Килмарнок 1:0 Селтик
10 тур
31 октября, суббота 18:00 Селтик 3:0 Килмарнок
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
(подробнее)
...
  • Читайте нас: 