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Килмарнок - Данди Юнайтед

17.12.2011, Суббота, 19:00 мск Килмарнок, стадион Регби Парк Шотландия. Премьер-Лига, 19 тур Килмарнок - Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
1 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Данди Юнайтед 1:1 Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 15:15 Данди Юнайтед 4:2 Килмарнок
23 тур
22 января, суббота 18:00 Килмарнок 1:1 Данди Юнайтед
13 тур
13 ноября, суббота 18:00 Данди Юнайтед 1:1 Килмарнок
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Килмарнок 1:2 Данди Юнайтед
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
23 тур
30 января, суббота 18:00 Килмарнок 4:4 Данди Юнайтед
17 тур
26 декабря, суббота 18:00 Данди Юнайтед 0:0 Килмарнок
11 тур
7 ноября, суббота 18:00 Килмарнок 0:2 Данди Юнайтед
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Килмарнок 38 11 13 14 44:61 -17 46
2. Абердин 38 10 13 15 37:43 -6 43
3. Сент-Миррен 38 9 16 13 38:51 -13 43
4. Инвернесс 38 10 9 19 42:60 -18 39
5. Хиберниан 38 8 9 21 40:67 -27 33
6. 38 5 10 23 40:82 -42 25
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