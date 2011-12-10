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Инвернесс - Данди Юнайтед

10.12.2011, Суббота, 19:00 мск Туллоч, стадион Туллоч Каледониан Шотландия. Премьер-Лига, 18 тур Инвернесс - Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
8 тур
17 сентября, суббота 18:00 Данди Юнайтед 3:1 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
19 марта, суббота 18:00 Данди Юнайтед 1:0 Инвернесс
16 тур
1 марта, вторник 21:45 Инвернесс 0:2 Данди Юнайтед
2 тур
22 августа, воскресенье 18:00 Данди Юнайтед 0:4 Инвернесс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Килмарнок 38 11 13 14 44:61 -17 46
2. Абердин 38 10 13 15 37:43 -6 43
3. Сент-Миррен 38 9 16 13 38:51 -13 43
4. Инвернесс 38 10 9 19 42:60 -18 39
5. Хиберниан 38 8 9 21 40:67 -27 33
6. 38 5 10 23 40:82 -42 25
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