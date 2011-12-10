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Хиберниан - Рейнджерс

10.12.2011, Суббота, 16:30 мск Эдинбург, стадион Истер Роад Шотландия. Премьер-Лига, 18 тур Хиберниан - Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
10 тур
1 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
26 января, среда 22:45 Хиберниан 0:2 Рейнджерс
12 тур
10 ноября, среда 22:45 Рейнджерс 0:3 Хиберниан
2 тур
22 августа, воскресенье 15:15 Хиберниан 0:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
35 тур
25 апреля, воскресенье 17:30 Хиберниан 0:1 Рейнджерс
25 тур
14 февраля, воскресенье 16:30 Рейнджерс 3:0 Хиберниан
17 тур
27 декабря, воскресенье 15:00 Хиберниан 1:4 Рейнджерс
9 тур
24 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:1 Хиберниан
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Килмарнок 38 11 13 14 44:61 -17 46
2. Абердин 38 10 13 15 37:43 -6 43
3. Сент-Миррен 38 9 16 13 38:51 -13 43
4. Инвернесс 38 10 9 19 42:60 -18 39
5. Хиберниан 38 8 9 21 40:67 -27 33
6. 38 5 10 23 40:82 -42 25
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