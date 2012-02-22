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Мазервелл - Хиберниан

22.02.2012, Среда, 23:45 мск Мазервелл, стадион Фир Парк Шотландия. Премьер-Лига, 17 тур Мазервелл - Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
11 тур
15 октября, суббота 18:00 Хиберниан 0:1 Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
22 января, суббота 18:00 Мазервелл 2:0 Хиберниан
13 тур
13 ноября, суббота 18:00 Хиберниан 2:1 Мазервелл
1 тур
15 августа, воскресенье 15:00 Мазервелл 2:3 Хиберниан
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
37 тур
5 мая, среда 22:45 Мазервелл 6:6 Хиберниан
26 тур
20 февраля, суббота 18:00 Мазервелл 1:0 Хиберниан
14 тур
5 декабря, суббота 18:00 Хиберниан 2:0 Мазервелл
6 тур
26 сентября, суббота 18:00 Мазервелл 1:3 Хиберниан
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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