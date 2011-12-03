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Хартс - Сент-Джонстон

03.12.2011, Суббота, 19:00 мск Эдинбург, стадион Тайнкасл Шотландия. Премьер-Лига, 17 тур Хартс - Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
9 тур
25 сентября, воскресенье 15:00 Сент-Джонстон 2:0 Хартс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
25 тур
29 января, суббота 18:00 Хартс 1:0 Сент-Джонстон
13 тур
13 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 0:2 Хартс
1 тур
14 августа, суббота 18:00 Хартс 1:1 Сент-Джонстон
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
23 тур
30 января, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:0 Хартс
12 тур
21 ноября, суббота 15:30 Хартс 1:2 Сент-Джонстон
3 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Сент-Джонстон 2:2 Хартс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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