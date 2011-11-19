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Рейнджерс - Сент-Джонстон

19.11.2011, Суббота, 19:00 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-Лига, 15 тур Рейнджерс - Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
2 тур
30 июля, суббота 15:00 Сент-Джонстон 0:2 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
20 тур
5 апреля, вторник 20:00 Сент-Джонстон 0:2 Рейнджерс
28 тур
27 февраля, воскресенье 18:00 Рейнджерс 4:0 Сент-Джонстон
3 тур
28 августа, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Сент-Джонстон
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
26 тур
30 марта, вторник 22:45 Сент-Джонстон 4:1 Рейнджерс
15 тур
12 декабря, суббота 18:00 Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон
8 тур
17 октября, суббота 15:30 Сент-Джонстон 1:2 Рейнджерс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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