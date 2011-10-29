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Селтик - Хиберниан

29.10.2011, Суббота, 18:00 мск Глазго, стадион Селтик Парк Шотландия. Премьер-Лига, 13 тур Селтик - Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
1 тур
24 июля, воскресенье 15:30 Хиберниан 0:2 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
6 апреля, среда 22:45 Селтик 3:1 Хиберниан
22 тур
15 января, суббота 15:00 Хиберниан 0:3 Селтик
6 тур
25 сентября, суббота 18:00 Селтик 2:1 Хиберниан
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
34 тур
17 апреля, суббота 15:15 Селтик 3:2 Хиберниан
32 тур
4 апреля, воскресенье 16:15 Хиберниан 0:1 Селтик
22 тур
27 января, среда 22:45 Селтик 1:2 Хиберниан
3 тур
30 августа, воскресенье 15:30 Хиберниан 0:1 Селтик
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 30 3 5 84:21 +63 93
2. Рейнджерс * 38 26 5 7 77:28 +49 73
3. Мазервелл 38 18 8 12 49:44 +5 62
4. Данди Юнайтед 38 16 11 11 62:50 +12 59
5. Хартс 38 15 7 16 44:43 +1 52
6. Сент-Джонстон 38 14 8 16 43:50 -7 50
* - Рейнджерс: снято 10
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