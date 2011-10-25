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РБ Лейпциг - Аугсбург

25.10.2011, Вторник, 21:00 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Германия. Кубок, 1/16 финала РБ Лейпциг - Аугсбург
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