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Штутгарт - ФСВ Франкфурт

26.10.2011, Среда, 22:30 мск Штутгарт, стадион Мерседес-Бенц Арена Германия. Кубок, 1/16 финала Штутгарт - ФСВ Франкфурт
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