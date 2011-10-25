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Фортуна - Мюнхен 1860

25.10.2011, Вторник, 21:00 мск Дюссельдорф, стадион ЭСПРИТ Арена Германия. Кубок, 1/16 финала Фортуна - Мюнхен 1860
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