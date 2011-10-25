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Боруссия - Динамо

25.10.2011, Вторник, 22:30 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Германия. Кубок, 1/16 финала Боруссия - Динамо
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