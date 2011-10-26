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Рот-Вайсс - Герта

26.10.2011, Среда, 21:00 мск Эссен, стадион Георг Мелхес Штадион Германия. Кубок, 1/16 финала Рот-Вайсс - Герта
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