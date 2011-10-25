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Хайденхайм - Боруссия

25.10.2011, Вторник, 21:00 мск Хайденхайм-на-Бренце, стадион Войс-Арена Германия. Кубок, 1/16 финала Хайденхайм - Боруссия
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