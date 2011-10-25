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Айнтрахт - Гамбург

25.10.2011, Вторник, 22:30 мск Трир, стадион Мозелштадион Германия. Кубок, 1/16 финала Айнтрахт - Гамбург
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