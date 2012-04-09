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Славия - Виктория Жижков

09.04.2012, Понедельник, 22:15 мск Прага, стадион Синобо Чехия. Гамбринус лига, 24 тур Славия - Виктория Жижков
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
10 тур
17 октября, понедельник 20:30 Виктория Жижков 1:0 Славия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слован Л 30 20 6 4 68:29 +39 66
2. Спарта 30 20 4 6 51:25 +26 64
3. Виктория П 30 19 6 5 66:33 +33 63
4. Млада Болеслав 30 15 5 10 49:34 +15 50
5. Теплице 30 12 10 8 36:30 +6 46
6. Дукла П 30 11 9 10 42:35 +7 42
7. Словацко 30 12 5 13 29:32 -3 41
8. Яблонец 30 11 7 12 54:43 +11 40
9. Пршибрам 30 11 6 13 44:56 -12 39
10. Динамо ЧБ 30 9 8 13 30:51 -21 35
11. Сигма 30 11 10 9 42:38 +4 34
12. Славия П 30 8 10 12 28:34 -6 34
13. Градец-Кралове 30 8 7 15 22:38 -16 31
14. Баник 30 7 7 16 31:48 -17 28
15. Богемианс 1905 30 6 6 18 20:54 -34 24
16. Виктория Жижков 30 5 4 21 23:55 -32 19
* - Сигма: снято 9
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