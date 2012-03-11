Градец-Кралове - Дукла

|6 тур
|9 сентября, пятница
|20:00
|Дукла
|4:0
|Градец-Кралове
|6 тур
|9 сентября, пятница
|20:00
|Дукла
|4:0
|Градец-Кралове
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слован Л
|30
|20
|6
|4
|68:29
|+39
|66
|2.
|Спарта
|30
|20
|4
|6
|51:25
|+26
|64
|3.
|Виктория П
|30
|19
|6
|5
|66:33
|+33
|63
|4.
|Млада Болеслав
|30
|15
|5
|10
|49:34
|+15
|50
|5.
|Теплице
|30
|12
|10
|8
|36:30
|+6
|46
|6.
|Дукла П
|30
|11
|9
|10
|42:35
|+7
|42
|7.
|Словацко
|30
|12
|5
|13
|29:32
|-3
|41
|8.
|Яблонец
|30
|11
|7
|12
|54:43
|+11
|40
|9.
|Пршибрам
|30
|11
|6
|13
|44:56
|-12
|39
|10.
|Динамо ЧБ
|30
|9
|8
|13
|30:51
|-21
|35
|11.
|Сигма
|30
|11
|10
|9
|42:38
|+4
|34
|12.
|Славия П
|30
|8
|10
|12
|28:34
|-6
|34
|13.
|Градец-Кралове
|30
|8
|7
|15
|22:38
|-16
|31
|14.
|Баник
|30
|7
|7
|16
|31:48
|-17
|28
|15.
|Богемианс 1905
|30
|6
|6
|18
|20:54
|-34
|24
|16.
|Виктория Жижков
|30
|5
|4
|21
|23:55
|-32
|19
|* - Сигма: снято 9