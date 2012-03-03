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Венло - НАК Бреда

03.03.2012, Суббота, 22:45 мск Венло, стадион Де Кул Голландия. Эредивизие, 24 тур Венло - НАК Бреда
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
11 тур
28 октября, пятница 22:00 НАК Бреда 3:1 Венло
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 22:45 Венло 3:0 НАК Бреда
4 тур
28 августа, суббота 21:45 НАК Бреда 2:0 Венло
Чемпионат Голландии (2009/2010)
20 тур
30 января, суббота 21:45 НАК Бреда 2:0 Венло
12 тур
30 октября, пятница 22:45 Венло 1:1 НАК Бреда
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 23 7 4 93:36 +57 76
2. Фейеноорд 34 21 7 6 70:37 +33 70
3. ПСВ 34 21 6 7 87:47 +40 69
4. Алкмаар 34 19 8 7 64:35 +29 65
5. Херенвен 34 18 10 6 79:59 +20 64
6. Твенте 34 17 9 8 82:46 +36 60
7. Витесс 34 15 8 11 48:43 +5 53
8. НЕК 34 13 6 15 42:45 -3 45
9. Ваалвейк 34 13 6 15 40:49 -9 45
10. Рода 34 14 2 18 55:70 -15 44
11. Утрехт 34 11 10 13 55:58 -3 43
12. Хераклес 34 11 7 16 52:62 -10 40
13. НАК Бреда 34 10 8 16 45:54 -9 38
14. Гронинген 34 10 7 17 41:61 -20 37
15. АДО Ден Хааг 34 8 8 18 38:67 -29 32
16. Венло 34 9 4 21 42:78 -36 31
17. Де Графсхап 34 6 6 22 36:74 -38 24
18. Экселсиор 34 4 7 23 28:76 -48 19
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