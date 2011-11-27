Твенте - Витесс

|23 тур
|12 февраля, суббота
|21:45
|Твенте
|1:0
|Витесс
|3 тур
|21 августа, суббота
|20:45
|Витесс
|0:3
|Твенте
|23 тур
|12 февраля, суббота
|21:45
|Твенте
|1:0
|Витесс
|3 тур
|21 августа, суббота
|20:45
|Витесс
|0:3
|Твенте
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аякс
|34
|23
|7
|4
|93:36
|+57
|76
|2.
|Фейеноорд
|34
|21
|7
|6
|70:37
|+33
|70
|3.
|ПСВ
|34
|21
|6
|7
|87:47
|+40
|69
|4.
|Алкмаар
|34
|19
|8
|7
|64:35
|+29
|65
|5.
|Херенвен
|34
|18
|10
|6
|79:59
|+20
|64
|6.
|Твенте
|34
|17
|9
|8
|82:46
|+36
|60
|7.
|Витесс
|34
|15
|8
|11
|48:43
|+5
|53
|8.
|НЕК
|34
|13
|6
|15
|42:45
|-3
|45
|9.
|Ваалвейк
|34
|13
|6
|15
|40:49
|-9
|45
|10.
|Рода
|34
|14
|2
|18
|55:70
|-15
|44
|11.
|Утрехт
|34
|11
|10
|13
|55:58
|-3
|43
|12.
|Хераклес
|34
|11
|7
|16
|52:62
|-10
|40
|13.
|НАК Бреда
|34
|10
|8
|16
|45:54
|-9
|38
|14.
|Гронинген
|34
|10
|7
|17
|41:61
|-20
|37
|15.
|АДО Ден Хааг
|34
|8
|8
|18
|38:67
|-29
|32
|16.
|Венло
|34
|9
|4
|21
|42:78
|-36
|31
|17.
|Де Графсхап
|34
|6
|6
|22
|36:74
|-38
|24
|18.
|Экселсиор
|34
|4
|7
|23
|28:76
|-48
|19